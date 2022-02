Mönchengladbacher Forderungen an Politik : Gastronomen lehnen sich auf

Mönchengladbacher Forderungen an Politik

Mönchengladbach Nach zwei Jahren Pandemie geraten auch gesunde Betriebe in die roten Zahlen. Auch Mönchengladbacher Wirte begehren auf und erheben Forderungen an die Politik.

Zwei Jahre Pandemie haben die Gastronomen mürbe gemacht. Vom anfänglichen Optimismus im März 2020, die Krise irgendwie zu meistern, ist kaum noch etwas zu spüren. „Wir wollen wieder Planungssicherheit“, sagt Frank Klix, Geschäftsführer der Vipur Franchise GmbH. Das Unternehmen betreibt zehn Restaurants in Deutschland, zwei davon sind das Purino am Schloss Rheydt und das im Hardter Wald. Zusammen mit seinen Kollegen Sinan Heesen (Ninety nine und Kaiser-Friedrich-Halle) Tim Kremer (Eventfaktur), Sandra Züverink (van Dooren) und Wassili Theis (Sonnenhausplatz) hat er sich dem bundesweiten Protest des Gastro-Netzwerks „Leaders Club“ angeschlossen.