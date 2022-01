Mönchengladbach erhält Zuschlag : Gastgeberkommune bei den Special Olympics

Mönchengladbach 2023 finden die Special Olympics World Games, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung, in Berlin statt. Auch Mönchengladbach ist als sogenannte Host Town involviert. Was das bedeutet.

Für die Special Olympics World Games 2023 in Berlin ist Mönchengladbach als eine von insgesamt 216 bundesweiten „Host Towns“ ausgewählt worden. Das bedeutet, dass die Stadt im Vorfeld der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung als Gastgeber für Athleten einer Landesdelegation auftritt. Über vier Tage vom 12. bis zum 15. Juni halten sich die Sportler dann in der Vitusstadt auf. Woher die Delegation kommen wird, steht allerdings noch nicht fest. Das soll voraussichtlich Anfang Mai bekannt gegeben werden. Unabhängig davon sind bereits erste Ideen vorhanden, was den Sportlern bei ihrem Besuch geboten werden soll, wie Alice Welters-Dahmen, Bereichsleiterin Marketing der MGMG, in einer Pressemitteilung sagt: „Um unseren Gästen die Vielfalt unserer Stadt zu zeigen, wird es sicherlich eine besondere Stadtführung geben. Auch der Borussiapark kann auf dem Programm stehen. Wichtig ist für uns aber auch, dass wir genug Raum für Begegnungen lassen, zum Beispiel bei einem Grillabend oder ähnlichen Veranstaltungen.“

Für die weitere Planung soll laut Stadt zeitnah eine Arbeitsgruppe gegründet werden, um lokale Akteure und Einrichtungen miteinzubinden. Denn während des Aufenthalts in Mönchengladbach müssen auch Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. „Neben diesen organisatorischen Dingen geht es uns aber auch darum, diesen Geist der Special Olympics World Games Berlin 2023 zu nutzen, um das Themenfeld Inklusion nochmals in den Focus zu rücken“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD). Er hält im Vorfeld zudem Veranstaltungen für denkbar, um das Thema inklusive Gesellschaft voranzutreiben.

Die 16. Special Olympics World Games finden 2023 vom 17. Bis zum 25. Juni in Berlin statt. Sie werden zum ersten Mal in Deutschland ausgetragen. Rund 7000 Athleten aus 170 Nationen mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten dabei in 26 Sportarten und zwei Demonstrationssportarten an. Die ersten Special Olympics Spiele fanden 1968 in Chicago statt.