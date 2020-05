Gastbeitrag : Neue Regeln stärken den Radverkehr

Mönchengladbach Gastbeitrag Ob Falschparken oder Tempoüberschreitungen – mit der neuen Straßenverkehrsordnung, die seit 28. April in Kraft tritt, ändert sich einiges. Was das für den Radverkehr bedeutet, analysiert unser Gastautor vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Mönchengladbach.

Es war keine leichte Geburt. Die von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Mai 2019 auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Dresden angekündigte Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO), hat es geschafft und ist jetzt in Kraft. Was ändert sich?