Gastbeitrag Geschichtswerkstatt : Sind wir Mönchengladbacher?

Das Rathaus Abtei: 1977 wird das neue Stadtwappen mit Bezügen zu Gladbach, Rheydt und Wickrath angebracht. Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach

Mönchengladbach Anmerkungen zu einer (immer noch) fehlenden gesamtstädtischen Identität 46 Jahre nach der kommunalen Neugliederung von Alt-Gladbach, Rheydt und Wickrath.

Von Hans Schürings

Im Jahr 2006 erschien ein aufschlussreicher Aufsatz mit dem Titel: „Gesamtstädtische Identität und ihre Bedeutung für zukünftige Handlungsfähigkeit in Mönchengladbach“ (siehe unten). Ausgangsthese darin war: „Mönchengladbach kann es sich nicht leisten, auf eine gesamtstädtische Identität zu verzichten, will man die Herausforderungen der Zukunft meistern.“ Anlass nachzuschauen, wie es denn heute mit der gesamtstädtischen Identität so steht.

Auch wenn gesamtstädtische Identität viele Aspekte besitzt, so ist doch entscheidend das „Wir-Gefühl“, das heißt die Verbundenheit möglichst vieler Einwohner mit ihrer Stadt als Ganzem, nicht nur mit dem Stadtteil. Mit Identität ist der Ort oder die Stadt gemeint, die nicht austauschbar ist, halt etwas Besonderes, Eigenes, Unverwechselbares hat, worauf man stolz ist und sich gerne bezieht. Das Besondere an Mönchengladbach sollte ja nicht nur darin bestehen, „(…) dass die Stadt keine eindeutigen Besonderheiten hat“. Marketingtechnisch spricht man gerne von Marke.

Auch nach mehr als 45 Jahren Stadt Mönchengladbach, als zunächst räumlichem Konglomerat, ist die Einzigartigkeit schwer nachvollziehbar beziehungsweise nicht gerade stark ausgeprägt. Ein das gesamte heutige Stadtgebiet umfassender Ursprungs-Narrativ (Mythos) gibt es nicht, oder?

Erst mit dem im Jahr 2000 ausgelobten bundesweiten Forschungsprojekt „Stadt 2030“ (hier: „Mönchengladbach 2030 – auf dem Weg zur aktivierenden Stadt“) geriet die unterentwickelte und vernachlässigte städtische Identität in Mönchengladbach in den Fokus der Betrachtung, und auch schnell wieder in Vergessenheit. Kritisiert wurde der Mangel an aktuell gültigen Identifikationsobjekten, das Fehlen von Landmarken oder Merkzeichen. Es fehlte ein klares Stadtprofil. Aber auch der Mangel an politischem Willen, gesamtstädtisches Denken zu vermitteln und zu fördern, das heißt die Stärkung einer Identifikation der Bürger mit dem neuen Stadtgebilde zu unterstützen.

Man kann darüber streiten, ob der Auftrag an die Marketing-Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) wie er im Gesellschaftsvertrag im Jahr 2002 formuliert wurde, bereits erfüllt ist: „Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind die Schaffung und Pflege einer Identität für die Stadt und ihre Beteiligungsgesellschaften.“ Was noch fehlt sind vermehrt Identitätsangebote.

Auch wenn derzeit die Bipolarität (Gladbach-Rheydt) vom Tisch zu sein scheint, besitzen zum Beispiel Wickrath, Odenkirchen, Giesenkirchen, Hardt, Rheindahlen, Neuwerk immer noch ein Rathaus und einen Markt. An einer gewissen faktischen Multipolarität kommt niemand vorbei. Die Bezirksvertretungen wurden inzwischen von zehn auf vier reduziert. Was fehlt ist schlichtweg etwas, worauf sich Wickrather und Neuwerker, Hardter und Giesenkirchener gleichermaßen als Mönchengladbacher beziehen können. Was sollte das sein? Mitnichten sind es die im alten Gladbacher Stadtgebiet angedachten städtebaulichen Projekte (Maria Hilf, Seestadt, Reme-Gelände). Da bedürfte es schon Projekte wie die Gehry-Bauten im Düsseldorfer Hafen oder die Kran-Häuser in Köln, wenn auch nicht gar so fulminant. Das Abteiberg-Museum allein reicht da leider nicht.

Immer wieder wird als Identitätsstifter in Mönchengladbach unsere Borussia genannt. Doch tragen wirklich alle Gladbacher die Raute im Herzen? Und was ist, wenn – was wir alle nicht hoffen – unsere Borussia mal wieder absteigen sollte? Eine Identität, gerade wenn sie gesamtstädtisch daherkommen soll, ist kein Anzug der sich nach Belieben wechseln lassen sollte.

Textilindustrielle Vergangenheit ist und bleibt eine wichtige Identitätsressource des heutigen Mönchengladbach, zumindest was die historische Geburt der heutigen geographischen Stadtformation betrifft. Dennoch bedarf es heute neuer innovativer Zeichen und Markierungen ebenso wie auch 2006 schon, „einer Imagekampagne (um) das Selbstbild der Bevölkerung von Ihrer Stadt zu verbessern“. Darüber hinaus sollten mehr politisch Betroffene an Prozessen beteiligt werden. Dass dies noch nicht so ist, bestätigen beispielhaft das Bürgervotum zum Haus Erholung und jüngst die Diskussionen zur Umgestaltung des Geroparks.

Zu hoffen bleibt, dass im Verhältnis zu den Untersuchungsergebnissen aus dem Jahr 2003 die damals festgestellte eher negative Eigensicht der Mönchengladbacher auf ihre Stadt („langweilig, provinziell, leistungsschwach und niedergehend“) sich inzwischen ein wenig zum Positiven gewandelt hat. Doch auch trotz Aufgabe der Bipolarität und der Reduzierung der Bezirke bleibt die Arbeit an der gesamtstädtischen Identität (Identitätspolitik) „ein maßgeblicher Beitrag zur Steuerungs- und Handlungsfähigkeit einer Stadt“. Noch ist die Wahlbeteiligung der Bürger mit die niedrigste in NRW.

Der vor einiger Zeit diskutierte Ansatz des „Sozialen Mönchengladbach – Eine Stadt für alle“ ist noch lange nicht zu Ende gedacht. Dafür spricht durchaus einiges. Zumal hierdurch nicht nur die soziale Geschichte beziehungsweise Vergangenheit Mönchengladbachs mit der Gegenwart verbunden wird, sondern auch ein für die Mehrheit der Mönchengladbacher gemeinsamer Nenner impliziert ist, der eine Identifikation mit der Stadt Mönchengladbach potenziell ermöglicht. „Soziales Mönchengladbach – Eine Stadt für alle“ integriert und schließt niemanden mehr aus der Stadtgesellschaft aus.