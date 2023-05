Integration in Mönchengladbach Deutsch, türkisch – oder beides?

Ob er sich eher Deutsch oder Türkisch fühle? Cengiz muss nicht lange überlegen. „Ich fühle mich eher Türkisch, weil ich mit der türkischen Kultur aufgewachsen bin. Meine ganze Familie besteht aus Türken“, sagt er. Über die Ferien sei er manchmal in der Türkei. Explizite Kritik an Deutschland übt er aber nicht. „Ich mag vieles in Deutschland. Es gibt nichts, was ich richtig ehrlich hasse“, sagt er. Der Fußball in Deutschland sei schön und besser als in der Türkei. Gladbach? „Nein, ich bin Dortmund-Fan“, sagt er. Aber die Menschen in der Türkei seien eben nett. „Und meine Landsmänner“, schiebt er nach. „Ich verstehe mich auch mit Deutschen gut, aber die Menschen in der Türkei sind warmherziger.“