Mönchengladbach : Gartenwelt mit frühlingshaftem Flair

Mönchengladbach Bis Sonntag offerieren 159 Anbieter eine große Auswahl an Pflanzen, Gartenmöbeln, Dekoration und Textilien am Schloss Rheydt.

59 Aussteller, darunter circa 30 Neulinge, garantieren noch bis Sonntag ein reiches Angebot. Zu den Trümpfen zählen Pflanzen von den stolzen Strelitzien über blühende Büsche und ungezählte Rosensorten bis hin zu nahrhaften Kräutern. Ein Stand mit Gartenscheren und Pflegemitteln erinnert dezent die Tatsache, dass florale Schönheiten und ihr Revier ein gewisses Maß an gärtnerischem Einsatz einfordern. In solcher Nachbarschaft locken rustikale und vornehm hochwertige Gartenmöbel mit dem Versprechen auf Ruhephasen wie auch gesellige Stunden auf Terrasse und Balkon. Dekoration für den Innen- und Außenbereich, Textilien, Schmuck und Kulinarisches komplettieren die Vielfalt.

„Wetter und Feiertag passen perfekt“, sagte Lydia Reno vom Messe-Team am Eröffnungstag angesichts dichter Besucherströme auf dem Wall und in den Innenhöfen der Schlossanlage. Wegen des Maifeiertags währt die elfte Auflage der Gartenwelt Schloss Rheydt diesmal fünf Tage. Die Verlängerung fügte sich bei manchen Veranstaltern nicht in den Terminplan, so dass diesmal Platz für circa 30 Neulinge ist. Die Standflächen sind immer rasch ausgebucht, wie Reno betont.

Zu den Stammgästen zählt seit acht Jahren der am Rhein heimisch gewordene Australier Mark Prouse mit der „Kunst aus dem Feuer“. Er zeigt nicht nur eine Werkauswahl, sondern arbeitet auch auf dem Amboss. Dabei widmet er sich mitunter filigranen Formen, wie dem Kopf eines Löwen über einem in sich gedrehten Stab. „Es ist super hier. Man trifft immer wieder nette Leute“, sagt Prouse. Betrieb herrscht unter anderem an der „Kistenbude“ von Dirk van der Gugten, der zum zweiten Mal beim Schloss ausstellt. Gefragt sind vor allem die hier zu findenden „Outdoor-Bilder“ mit südlichen Motiven, Strandszenen und typischen Kühen vom Niederrhein. Zu solchen Bildern in der heimischen Gartenwelt lässt es sich um so leichter von Ferne und Ferien träumen.