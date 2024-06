Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Gartenlaube brennt in Kleingartenanlage

Der Feuerwehr ist am Sonntagabend, 23. Juni, ein Brand mit starker Rauchentwicklung in der Kleingartenanlage an der Volksbadstraße gemeldet worden. Die Rauchwolken war bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte weithin sichtbar. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte eine drei Meter mal drei Meter große Gartenlaube auf dem Gelände. Ein Trupp, ausgerüstet mit Atemschutz und einem Strahlrohr, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend erfolgten Nachlöscharbeiten, um noch vorhandene kleinere Glutnester zu löschen. Die Gartenlaube ist derzeit nicht nutzbar.