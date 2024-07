Unternehmen in Mönchengladbach feiert Jubiläum Wie Lenders über 50 Jahre zum erfolgreichen Gartencenter heranwuchs

Der „Hoptimist“ ist in diesem Jahr einer der großen Verkaufsschlager in Lenders Gartencenter, obwohl diese quirlige Wackelfigur auf den ersten Blick nicht unbedingt etwas mit einem Gartencenter gemein hat. Vor 50 Jahren hätte es einen Gegenstand wie dieses Dekorationsstück und Spielzeug sicherlich nicht gegeben. Damals gab es Baumschulen und Gärtnereien, allenfalls noch Sämereien – bis dann Hermann Lenders auf die Idee kam, an der Gereonstraße das erste Gartencenter zu eröffnen.