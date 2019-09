Tradition und Moderne : Garderotti eröffnet Bürgerstube

Mönchengladbach Der neue Gastronom Michael Dahl führt das Restaurant mit regionaler Küche weiter.

Es war ruhig geworden an der Manderscheider Straße 4, seit die Bürgerstube vor Monaten geschlossen hatte. Dem Stadtteil Odenkirchen drohte der Verlust eines Restaurants mit typisch deutscher Küche. Fragen wurden gestellt: Wird und kann es hier weitergehen?

Antworten dazu gab am Sonntag bei der Neueröffnung der neue Gastronom Michael Dahl seinen Gästen und Freunden: „Ja, es geht hier weiter. Und es wird mit meinem Konzept der regionalen Küche funktionieren.

Als gelernter Hotelkaufmann ist Michael Dahl absolut sicher in Fragen der Gastronomie. So hat er sein Konzept für die Bürgerstube reiflich überlegt, und als Mann des Brauchtums hat er Freunde, die gerne Gäste im Restaurant mit den 45 Innenplätzen und dem vorgelagerten Außenbereich werden wollen. „Die Lage“, so erklärt er, „ist hier nicht schlecht. Mit dem Tiergarten als Nachbar und dem Wohngebiet Kamphausener Höhe vor unserer Türe wird es funktionieren.“ Übrigens hat Michael Dahl die frühere Kegelbahn abgebaut, hier gibt es nun einen Veranstaltungsraum für Familienfeiern, Versammlungen oder auch Seminare.