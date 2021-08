Giftiger Stoff in Mönchengladbachs Kanalisation : Auftakt im Prozess um Chrom-Belastung in Kanal

Der giftige Stoff gelangte Ende 2015 über die Kanalisation zur Kläranlage Neuwerk. Foto: Krebs, Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Mönchengladbach Der Geschäftsführer eines Galvanisierbetriebs ist angeklagt, den giftigen Stoff in die Kanalisation geleitet zu haben. Am ersten Prozesstag verteidigte er sich. Es gibt aber noch einen weiteren Umwelt-Skandal in dem Bereich, der noch nicht aufgearbeitet ist.