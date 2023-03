Folgen der Galeria-Schließung „Unsere Innenstadt droht auszusterben“

Rosemarie Luppas ist in der Gladbacher Innenstadt zuhause. Seit 41 Jahren verkauft sie hier Taschen, Geldbörsen, Koffer und eine Auswahl an Kioskwaren – erst in ihrem Geschäft an der Albertusstraße, inzwischen an der Stephanstraße. Die 66-Jährige sah in den vergangenen Jahrzehnten, wie Geschäfte in der City eröffneten und wieder schließen mussten, wie Ladenflächen leer blieben und weniger Kunden über die Hindenburgstraße schlenderten.