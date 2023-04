Handel in Mönchengladbach Galeria-Belegschaft will um Filiale kämpfen

Die Mitarbeiter des Galeria-Konzerns wehren sich mit Warnstreiks – dabei geht es aber um die Rückkehr zum alten Tarifvertrag. In Kostenpflichtiger Inhalt Neuss und Krefeld hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi wie in rund 30 Filialen in mehreren Bundesländern deshalb für den gestrigen Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Belegschaft in der Mönchengladbacher Filiale aber verzichtete auf die Teilnahme. „Wir haben uns dagegen entschieden, weil es bei dem Streik ja nicht um den Erhalt des Hauses geht“, sagte Klaus Geier, Betriebsratschef der Gladbacher Galeria-Filiale. „Wir kämpfen noch um den Erhalt des Standorts. Wir hoffen immer noch.“ Dazu solle es demnächst auch entsprechende Aktionen geben von den Mitarbeitern, etwa Unterschriftenaktionen.