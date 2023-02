Betriebsratschef von Galeria in Mönchengladbach „Gute Stimmung trotz Angst“

Karneval rückt näher, da sind auch in der Mönchengladbacher Filiale von Galeria Kaufhof Kostüme und andere jecke Artikel besonders gefragt. Das ist das eine Thema, über das gerade viel gesprochen wird in dem Warenhaus. Das Andere: Hat die Filiale eine Zukunft? Inzwischen hat das Amtsgericht Essen zwar das Verfahren in Eigenverwaltung eröffnet, nachdem Galeria ein Zukunftskonzept vorgelegt hat, wie der angeschlagene Konzern in dieser Woche mitteilte. Ob, wie viele und welche Filialen aber die neuerliche Insolvenz innerhalb von zwei Jahren überleben, ist aber weiter offen.