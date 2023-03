Kaufhof in Mönchengladbach Galeria-Mitarbeiter zwischen Hoffnung und Kündigung

Es ist ein Mittwoch, an dem die Mönchengladbacher Filiale Galeria Kaufhof zum letzten Mal öffnet, nämlich der 31. Januar 2024. Am gestrigen Mittwoch, 22. März 2023, blieb das Warenhaus am Morgen auch zunächst geschlossen. Grund war eine Betriebsversammlung, bei der die Mitarbeiter weitere Details zum Ende ihres Beschäftigungsverhältnisses erfuhren. „Wir haben die Mitarbeiter informiert über den Ablaufplan der kommenden sechs Wochen bis zur Kündigung“, sagte Betriebsratschef Klaus Geier im Anschluss an die Versammlung und eine Betriebsratssitzung.