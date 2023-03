Zukunft der Kaufhof-Filiale Galeria in Mönchengladbach schließt endgültig

Die Zukunft der Galeria-Kaufhof-Filiale in Mönchengladbach ist geklärt. Der Standort in Mönchengladbach wird geschlossen. Ein Datum steht bereits fest: Demnach wird die Filiale zum 31. Januar 2024 schließen. Das geht aus dem Sanierungskonzept der in Schieflage geratenen Warenhauskette hervor, über das der Aufsichtsrat am Montag berät. Der Gesamtbetriebsrat von Galeria hatte zuvor mitgeteilt, dass 52 der 130 Standorte geschlossen werden sollen. Am Nachmittag bestätigte Galeria, dass Mönchengladbach auf der Liste der zu schließenden Filialen steht. 63 Mitarbeiter sind in Mönchengladbach von der Schließung betroffen, sie wurden am Nachmittag bei einer Betriebsversammlung informiert. Da war das Geschäft bereits geschlossen.