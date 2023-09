Ausverkauf in Mönchengladbach gestartet Nachmieter für Galeria-Kaufhof in Aussicht

Das Ende wird mit knallbunten Schildern angekündigt: Überall in der Galeria-Kaufhof-Filiale an der Hindenburgstraße hängen Hinweise auf die baldige Schließung des Kaufhauses. Seit März steht fest, dass der Standort in Mönchengladbach aufgegeben wird. Zum 31. Januar 2024 endet damit die langjährige Geschichte von Kaufhof in Mönchengladbach. Am Donnerstag startete nun der offizielle Ausverkauf.