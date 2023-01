Bangen in Mönchengladbach Gladbacher Galeria-Filiale im Poker um Standort-Schließungen

Die Zukunft der Mönchengladbacher Galeria Kostenpflichtiger Inhalt Kaufhof Filiale an der Hindenburgstraße wird zur Hängepartie. Nachdem sich in dieser Woche das Galeria-Management und der Gesamtbetriebsrat auf erste Eckpunkte zu einem Interessenausgleich und Sozialplan im Zuge der Insolvenz verständigt haben, herrscht Unsicherheit in der Belegschaft. Als das Unternehmen von der Einigung am Dienstagnachmittag die Medien informierte, ohne Details dazu zu nennen, war dies im Haus noch nicht einmal bekannt gegeben worden. Das führte zu Unruhe und Frust.