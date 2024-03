Zusammenleben in Mönchengladbach Bewegende Migrationsgeschichten im Haus Erholung

Die Präsentation der Workshopergebnisse erfolgte im Rahmen einer Gala. Das Haus Erholung war dafür die geeignete Location und die Veranstalter waren schon ein bisschen stolz darauf, dass sie die „gute Stube von Mönchengladbach“ nutzen durften. Auch Oberbürgermeister Felix Heinrichs richtete ein Grußwort an die Besucherinnen und Besucher. „Seit einer Woche gibt es ein Jugendparlament“, erklärte er dem überwiegend jungen Publikum. Und er gab zu, dass auch in Mönchengladbach Diskriminierung und Ausgrenzung ein Thema ist – in einer Stadt, in der Menschen aus rund 150 Ländern leben.