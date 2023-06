Nur eine Teilnahme in Mönchengladbach Dieses edle Gästehaus kann beim Tag der Architektur besichtigt werden

Mönchengladbach · Das Gebäude in Textilfaserbeton an der Textilakademie NRW öffnet am 17. und 18. Juni seine Türen. Was Besucher zur Bauweise, dem Material und der Verbindung zur Bildungsstätte erfahren können.

13.06.2023, 05:10 Uhr

Beim Tag der Architektur kann das Gästehaus der Textilakademie NRW besichtigt werden. Es liegt direkt neben der Akademie und korresponiert architektonisch mit ihr. Fotos (2): Andreas Wiese Foto: Andreas Wiese

Von Angela Pontzen

Funktional und nachhaltig sollte die Bauweise des Gästehauses der Textilakademie NRW sein und gleichzeitig ästhetischen Ansprüchen genügen. „Das war eine Herausforderung“, sagt Lana Slapa vom Architektenbüro Slapa, Oberholz, Pszczulny (auch Sop Architekten). Entstanden ist 2021 ein kubusförmiger, mit Textilfaserbeton verkleideter Bau, der den Auszubildenden der benachbarten Textilakademie und Tagungsgästen auf 3100 Quadratmetern Platz zum Lernen, Entspannen, zur Fitness, Ruhe und Übernachtung bietet.