Gärtnern ohne Garten : Heimplantage auf vier Quadratmetern

Mönchengladbach Das eigene Obst und Gemüse – das schmeckt besonders lecker, schließlich hat man es in liebevoller Arbeit selbst angepflanzt und großgezogen. Aber was, wenn sich die Anbaufläche auf zwei mal einsfünfzig beschränkt? Kein Problem, sagen Yvonne Jurado und Martin Wenner. Und die müssen es wissen.

Topf: Wichtig ist, dass die Pflanze genug Raum für die Wurzeln hat – je nach Pflanze in der Breite oder in der Tiefe.

Etwas anspruchsvoller ist da die Snackgurke. „Die mag es windstill, daher sollte sie nah an der Wand oder in einer Ecke stehen“, betont Jurado. Zudem sei die Gurke kälteempfindlich. Eine längere Zeit in der Wohnung tue der Pflanze aber nicht gut. „Generell hält drinnen nichts so lange wie draußen“, so die Gartenbau-Chefin. „Das gilt selbst für Kräuter, die sich noch am ehesten für die Fensterbank eignen.“