Kolumne Mensch Gladbach Wenn Gänse die Mücke machen sollen

Wir leben anno 2024 in einer wachsenden Stadt. Ja, Mönchengladbach wächst. Die Bevölkerung. Die Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Die Wildblumenwiesen. Die Gänsepopulation. Und die Zahl der Mücken. Die beiden letztgenannten sind aber in der Bevölkerung nicht so gerne gesehen wie sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und Wildblumenwiesen, korrekt einzuordnen wären sie eher unter den Schwarzarbeitern der heimischen Fauna. Kurzum: Man hätte gerne, dass die Gänse wieder die Mücke machen. Nur ist das leichter gesagt als getan.