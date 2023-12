In Mönchengladbach verabschiedet Gabriele Teufel – einzige Chefin einer Stadttochter geht

Mit Müll kennt sich Gabi Teufel aus. Mit starken Männern, ob in der Politik oder am Arbeitsplatz, weiß sie umzugehen. Was Planung angeht, macht ihr keiner was vor. Ihr Anspruch ist stets klar: „Wir machen alles bestmöglich.“ Die Chefin der GEM hat in Mönchengladbach Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Als erste Frau an der Spitze der Entsorgungsbetriebe hat sie vorgemacht, was Effizienz und Herzlichkeit, Organisation und fürsorgliches Miteinander bewirken können.