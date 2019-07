Schulleiterin in Mönchengladbach verabschiedet : „Erziehungsarbeit wird immer wichtiger“

Mönchengladbach Gabriela Ferfers-Weitz, Leiterin der evangelischen Grundschule Pahlkestraße, geht nach 41 Jahren im Lehrerdienst in den Ruhestand.

Es war eine wunderschöne Abschiedsfeier, die Schüler, Lehrer und Eltern der evangelischen Grundschule Pahlkestraße zum Abschied von Schulleiterin Gabriela Ferfers-Weitz auf die Beine stellten. „Ich bin dann mal weg“ hatte die Pädagogin ihre Einladung zur Verabschiedung überschrieben, und die Grundschüler überlegten, wo „weg“ wohl sein könnte. Und weil die Grundschule in der Mitte von Rheydt eine sehr bunte Schülerschaft hat, waren die Ideen, wo „weg“ liegen könnte, sehr vielfältig: Griechenland, Türkei, Marokko, Irak oder die Ukraine? Die Schüler hatten kreative Reisetipps zusammengestellt und präsentierten sie in einer fröhlichen Show.

41 Jahre lang war Gabriela Ferfers-Weitz im Grundschuldienst – eine lange Zeit, in der sie viele Veränderungen erlebt hat. „Als ich begonnen habe, standen die Unterrichtsinhalte stärker im Mittelpunkt“, erinnert sie sich. „Wenn es Probleme gab, waren die Eltern schneller ansprechbar und in der Lage, Anregungen umzusetzen.“ Das solle nicht heißen, dass Eltern heute nicht mitarbeiten wollten. Ganz und gar nicht. Aber: „Viele Eltern sind heute selbst stark belastet“, sagt die scheidende Schulleiterin. Sei es durch die berufliche Situation, persönliche oder sprachlich-kulturelle Schwierigkeiten. „Sie können nicht immer umsetzen, was wir sagen.“ Erziehungsarbeit bildet heute einen großen Bestandteil der Arbeit an Grundschulen. „Wir haben das Gewaltfrei-Lernen-Konzept für uns weiterentwickelt“, sagt Ferfers-Weitz. „Wir wollen die Regeln für ein friedliches geordnetes Miteinander nach demokratischen Grundsätzen vermitteln.“ Dazu gehören Toleranz, gegenseitige Achtung und Offenheit. „Das sind für mich zutiefst evangelische Werte“, sagt die Leiterin der einzigen verbliebenen evangelischen Schule.