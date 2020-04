Mönchengladbacher Unternehmen : Fynch-Hatton spendet 10.000 Atemschutzmasken

Mönchengladbach Das Mönchengladbacher Modelabel konnte 10.000 zertifizierte Atemschutzmasken in Asien besorgen, die nun an Altenheime, Pflegedienste und Arztpraxen verteilt werden sollen. Doch auch bedürftige Bürger können sich melden.

Die besondere Lieferung ist mittlerweile auch in Mönchengladbach eingetroffen. „Das ist in der derzeitigen Lage extrem kompliziert. Aber dank unserer Kontakte konnten wir schnell ein paar Hebel in Bewegung setzen“, sagt Brandts. „Als Gladbacher Bürger und Unternehmer bin ich hier stark verwurzelt und möchte in meiner Heimatstadt helfen. Wir spenden die Schutzmasken dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, fügt er hinzu.