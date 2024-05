Bauarbeiten in Mönchengladbach Was aus der Stolperfalle an der Viersener Straße werden soll

Mönchengladbach · An unzähligen Ecken in der Stadt wird gebaut. Damit sind für Autofahrer und Fußgänger oftmals Einschränkungen verbunden – wie an der Viersener Straße. Warum es dort noch immer eine gefährliche Stelle für Passanten gibt.

23.05.2024 , 05:10 Uhr

Weil ein paar Meter weiter noch an einem Haus gebaut wird, muss die Asphaltierung rund um die Verkehrsinsel vor Edeka an der Viersener Straße noch warten. Der Fußgänger muss genau hinschauen, um nicht zu stolpern. Foto: Angela Pontzen

Von Angela Pontzen

Vor genau einem Jahr hat der Edeka-Markt an der Viersener Straße eröffnet. Er gehört zu dem Gebäudekomplex „Quartier am Wasserturm" mit Wohnungen, einem ambulanten Sport-Zentrum und einer Arztpraxis. Dieser ist fertiggestellt und dennoch ist die Straße vor der Einfahrt zum Supermarkt auf mehreren Metern noch nicht wieder asphaltiert worden. Im Gegenteil: Rund um die „vorgelagerte" Verkehrsinsel ist die Asphaltdecke abgetragen, der Boden uneben und teilweise steinig. Für beim Gehen beeinträchtigte Menschen kann die Überquerung der Straße durchaus zur Stolperfalle werden. Dass die Straße dort noch nicht wiederhergestellt wurde, hat einen Grund. Neben dem Gebäudekomplex ist eine weitere Baustelle, der Gehweg ist eingezäunt und die Absperrungen reichen noch bis auf die Straße. Ein Stadtsprecher erläutert auf Anfrage die Situation. „Es wird noch rund einen Monat lang dauern, bis die Fassade fertiggestellt ist. Im Anschluss daran (voraussichtlich im Juni) werden die Tiefbauarbeiten wieder aufgenommen, zu denen auch die Erneuerung der Fahrbahndecke gehört." Die Fahrbahn werde erst nach Abschluss der Gesamtbauarbeiten, wenn die Baustelleneinrichtung entfernt ist, auf der gesamten Breite erneuert. „So ergibt sich anschließend eine einheitliche Fahrbahndecke statt eines Flickenteppichs", sagt der Sprecher. Um den Übergang an dieser starkbefahrenen Straße sicher zu gestalten, sei an dieser Stelle ein beleuchteter Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen geplant. Im Laufe der Baumaßnahme war im Februar 2020 bei den Ausschachtungsarbeiten die Hauswand des benachbarten Hauses Nummer 147 eingestürzt und hatte die Hälfte des Gebäudes mit in die Baugrube gerissen. In dessen Folge hatte es komplett abgetragen werden müssen. Um die Baulücke zwischen dem Komplex und der weiteren Häuserzeile zu schließen, ist das Haus neu errichtet worden. All das hat die Fertigstellung um mehrere Jahre verzögert. Die Bewohner hatten ihr Haus verlassen müssen und konnten auch nicht wieder einziehen. Ihr Hab und Gut ging weitestgehend verloren, als das Haus abgerissen wurde. Nur wenige Sachen konnten geborgen werden.

(apo)