Kollision in Mönchengladbach Auto bei Unfall auf Gehweg geschleudert – zwei Passanten schwer verletzt

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 48-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr die Olefstraße in Richtung Gladbach. Am Ende der Straße bog er mit dem Fahrzeug in die Bonnenbroicher Straße ab. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer, der auf der Bonnenbroicher Straße in Richtung Dohler Straße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der 26-jährige Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg und erfasste dort zwei 68-jährige Fußgängerinnen. Die beiden Frauen erlitten schwere Verletzungen.