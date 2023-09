Unfall in Mönchengladbach Fußgängerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

An der Kreuzung Erzberger Straße/Hofstraße ist es am Montag, 18. September, gegen 12.15 Uhr zum Zusammenstoß eines 57-jährigen Autofahrers mit einer 67-jährigen Fußgängerin gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut eigenen Angaben hatte der Autofahrer von der Hofstraße nach links in die Erzbergerstraße abbiegen wollen. Zeitgleich überquerte die 67-Jährige an der Fußgängerfurt die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, bei dem die Fußgängerin schwere Verletzungen erlitt.