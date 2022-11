Polizei Mönchengladbach ermittelt : Fußgängerin findet Leiche im Bungtwald

Foto: Sascha Rixkens 7 Bilder Polizei ermittelt zu Leichenfund in Mönchengladbach

Update Mönchengladbach Am Sonntagmittag, 13. November 2022, ist ein toter Mann an einer Waldlichtung nahe der Niers gefunden worden. Was zu dem Fall bisher bekannt ist.

Im Bungtwald hat eine Fußgängerin eine Leiche gefunden. Das bestätigte die Polizei Mönchengladbach auf Anfrage unserer Redaktion. Zu den Hintergründen ist bisher noch nicht viel bekannt. Auch die Pressemitteilung, die die Polizei am Nachmittag veröffentlichte, gibt wenig Aufschluss.

Gesichert bekannt ist, dass eine Spaziergängerin am Sonntag, 13. November 2022, gegen 12.30 Uhr abseits eines Wanderwegs eine männliche Leiche gefunden und daraufhin die Polizei alarmiert hat. Der Fundort liegt unweit Stadtgrenze zwischen Mönchengladbach und Korschenbroich, die dort nahe der Niers verläuft. Die Polizei sicherte zunächst Spuren am Fundort. Mit Flatterband abgesperrt – wie es sonst in solchen Fällen häufig geschieht – wurde der Bereich zu dem Zeitpunkt aber nicht.

Wie die Polizei weiter in der Meldung erklärt, sind weder die Todesursache noch die Identität geklärt. „Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei hinsichtlich der Identität des Verstorbenen“, heißt es in der Mitteilung. Dabei werde auch „ein Abgleich mit aktuellen Vermisstenfällen vorgenommen“. Und weiter: „Auch die Todesursache ist noch unklar und Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.“ Heißt: Ein Fremdverschulden kann zum aktuellen Zeitpunkt weder ausgeschlossen noch bestätigt werden. Eine Polizeisprecherin teilte auf Anfrage mit, dass eine Obduktion in den kommenden Tagen stattfinden werde. Diese müsse staatsanwaltschaftlich angeordnet werden. Mit der Untersuchung des Leichnams sollen sowohl die Identität des Toten als auch die Todesursache geklärt werden.

Der Fundort liegt an einer Lichtung etwa 200 Meter südlich der Korschenbroicher Straße im Stadtteil Bungt. Nach Informationen unserer Redaktion muss die Leiche schon für eine längere Zeit in dem Waldstück gelegen haben. Die Polizeisprecherin kommentierte das nicht.