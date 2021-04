Rettungseinsatz in Mönchengladbach : Fußgänger erleidet bei Unfall schwerste Verletzungen

Mönchengladbach Rettungskräfte mussten den Mann über einem längeren Zeitraum am Unfallort behandeln, bevor er in eine Spezialklinik transportiert werden konnte. Die Unfallursache ist noch ungeklärt.

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend in Mönchengladbach auf der Hardter Landstraße von einem Auto erfasst worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitt der Mann schwerste Verletzungen. Rettungskräfte mussten den Patienten am Unfallort über längere Zeit behandeln und stabilisieren, bevor er in eine Spezialklinik transportiert werden konnte.