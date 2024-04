Unfall in Mönchengladbach Fußgänger angefahren und dann geflüchtet

Nach bisherigem Ermittlungsstand ging ein 19-jähriger Fußgänger gegen 16.10 Uhr die Limitenstraße in Richtung Odenkirchener Straße entlang. Dort angekommen, wollte er die Straße in Richtung Scharmannstraße überqueren. Die Fußgängerampel zeigte Grünlicht, und er lief los. In dem Moment fuhr ein Autofahrer aus Rheydt kommend die Odenkirchener Straße in Richtung Odenkirchen entlang und erfasste den 19-Jährigen. Nach Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Autofahrer rotes Licht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend ohne anzuhalten in Richtung Keplerstraße.