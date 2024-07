Von Auto erfasst Fußgänger (88) stirbt vier Wochen nach Unfall

Ein 30-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Gartenstraße kommend auf der Nordstraße in Richtung Jahnplatz unterwegs war, hatte den Mann vor etwa vier Wochen mit einem VW-Kastenwagen erfasst. Dabei war der Fußgänger so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Nachdem sich sein Gesundheitszustand zwischenzeitlich stabilisiert hatte, starb der Mann am Freitag, 19. Juli, an den Folgen seiner Verletzungen.