Mönchengladbacher Verein will helfen Fußballer vom SV Lürrip lassen sich als Stammzellspender registrieren

Und so besorgte Sonja Eschen kurzerhand das nötige Equipment für die Registrierung. „Viele wissen ja gar nicht, wie einfach die Registrierung ist“, sagt sie. Bei der Aktion auf dem Sportplatz hätten sie auch einige Vereinsmitglieder gefragt: „Oh je, musst du mir jetzt Blut abnehmen?“ Nein, musste Sonja Eschen nicht. Die Aktion lief unter dem Motto „Lolli lecken – Leben retten“. Denn für die DNA-Probe, die an die Uniklinik Düsseldorf geht, reichte es tatsächlich, ein Wattestäbchen in den Mund zu stecken. „Dieser Abstrich reicht für die Stammzellenbestimmung im Labor“, sagt Sonja Eschen. Einige der Spender hätten sogar Wattestäbchen für den Mundabstrich zusammen mit dem Umschlag und dem Formular mit nach Hause genommen, damit weitere Familienangehörige eine Probe angeben können, um dann an die Uniklinik Düsseldorf weiterzuleiten.