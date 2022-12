Kolumne Mensch Gladbach Das bisschen Haushalt

Stellen Sie sich vor, Sie sind Politiker in einer Großstadt wie, sagen wir mal, Mönchengladbach, und Sie bekommen im Herbst einen dicken Haufen Papier vor die Füße. Dieser Berg an Zellstoff-Fasern bietet leider keinen Raum für die eigenen Gedanken, sondern ist auch noch voll mit Zahlen. Das nennt sich dann Haushalt, und damit sind die Politiker in Mönchengladbach gerade ausgiebig beschäftigt, was ganz hübsche Blüten treibt.