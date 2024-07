Kolumne Denkanstoß Wenn Fußball aufhört fair zu sein

Ich mag Sport. Sie auch? In diesem Jahr gibt es viele große Sportereignisse: zum Beispiel die Turn-EM in Neapel, die Leichtathletik-EM in Rom, Handball-EM und Fußball-EM in Deutschland, jetzt Tour de France und bald die Olympischen Spiele in Paris. Ich mag Sport wegen der Leistungen an Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und Taktik. Ich mag Sport aber auch, weil er ein wunderbarer Ersatz für Krieg ist! Sich nach Regeln fair zu messen ist doch so viel besser als aufeinander zu schießen. Welch ein kultureller Fortschritt! Schon bei der antiken Olympiade galt die Friedenspflicht. Was für eine Vorstellung, dass sich Russen und Ukrainer im Weitsprung messen statt Bomben zu werfen, die israelische Armee und Hamas-Aktivisten im Tischtennis gegeneinander antreten würden….