Open-Air-Konzert : 2020: Fury In The Slaughterhouse im Sparkassenpark

Fury In The Slaughterhouse spielt 2020 im Sparkassenpark Mönchengladbach. Foto: Sparkassenpark/ MARTIN HUCH PHOTOGRAPHY/MARTIN HUCH PHOTOGRAPHY

Mönchengladbach Zum 30-jährigen Bestehen gab die wiedervereinte deutsche Rockband Fury In The Slaughterhouse 2017 drei ausverkaufte Konzerte. Kommendes Jahr gibt es in Mönchengladbach eine Fortsetzung.

