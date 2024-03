Die „Rümpel-Könige“ von Mönchengladbach „Wir küren fast jede Woche einen neuen Kühlschrank des Grauens“

Weingläser, alte Kassenzettel, mehrere Briefe, einer von ihnen adressiert „an das liebe Christkind im Himmel“. Routinierte Hände, denen man ansieht, dass mit ihnen gearbeitet wird, legen die Gegenstände in eine große schwarze Wanne. Die Hände gehören Mirco Fiedler. Er ist seit 13 Jahren beim „Rümpel-König“ in Mönchengladbach angestellt. Für ihn ist dieser Tag in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Süden der Stadt ein ganz normaler Arbeitstag. Positiv sei, dass die Wohnung im Erdgeschoss liege, sagt der bärtige Mann. „Keine Treppen laufen zu müssen, ist immer ein großer Vorteil. Der Laufweg ist in diesem Fall trotzdem enorm, weil die Wohnung im hinteren Bereich der Anlage liegt.“