Granaten in Mönchengladbach gefunden Wohnen auf explosivem Sprengstoff

Wie viel Munition aus dem Zweiten Weltkrieg noch im Mönchengladbacher Boden steckt, kann wohl keiner so genau sagen. Luftbilder von Bombenabwurfgebieten, die von den Alliierten im Jahr 2000 zur Verfügung gestellt wurden, können Hinweise auf mögliche Blindgänger geben. Im Fall des Munitionsfunds am Göckelsweg am vergangenen Montag hätten aber wohl auch die Bilder nichts genutzt. Die beinahe 1000 Handgranaten, die bei Bauarbeiten gefunden wurden, wurden offenbar nach dem Krieg verscharrt. Davon geht man auf jeden Fall bei der Stadt aus, wie ein Sprecher sagte. Jahrzehnte lang lag die zum Teil noch explosive Munition unter einem Wohnhaus, in dem Menschen lebten, die nichts ahnten. Auch sonst niemand?