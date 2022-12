Sichere Alternative zum „Hotel Dubai“ Kleines Zuhause auf Zeit für Obdachlose

Was muss das für ein Gefühl sein, nach Monaten auf der Straße plötzlich wieder ein Dach über dem Kopf zu haben? Natalja kennt die Antwort: „Unbeschreiblich, einfach wunderbar!“ Zum ersten Mal habe sie wieder durchgeschlafen, und sie sei bereits nach wenigen Minuten in einen tiefen Schlaf gefallen. „Unter der Brücke ist es immer laut, viele Menschen und vor allem laute Musik. Da ist es nicht leicht, einzuschlafen“, sagt Natalja über ihre Zeit im Tunnel an der Heinrich-Sturm-Straße, der von einigen seiner „Bewohner“ auch „Hotel Dubai“ genannt wird. Dort hat sie seit August fast jede Nacht kampiert. Auf einer dünnen Matratze, in einen Schlafsack gewickelt – bis ihr auch das genommen wurde.