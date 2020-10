Protest in Mönchengladbach : Für Mittwoch ruft Verdi erneut zum Streik auf

Mönchengladbach Die Müllabfuhrtermine werden sich verschieben. In Mönchengladbach wird es wegen der vielen Streikbereiten gleich zwei Protestveranstaltungen geben, teilte die Gewerkschaft mit.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Mittwoch zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind unter anderem die Müllabfuhr, der Busverkehr und Kitas. In Mönchengladbach werde es wegen der vielen Streikbereiten gleich zwei Protestveranstaltungen geben, teilte die Gewerkschaft mit. Morgens protestieren die Beschäftigten der NEW, der Mags und der GEM. Im Anschluss daran, werden sich Beschäftigte der Stadtverwaltung sowie der Agentur für Arbeit, der LVR-Klinik am Streik beteiligen. Die Veranstaltungen beginnen um 8 Uhr und um 10 Uhr. Dominik Kofent, Bezirksgeschäftsführer des Verdi-Bezirks Linker Niederrhein: „Es ist zu erwarten, dass am Mittwoch wieder erhebliche Ausfälle im ÖPNV stattfinden werden, die kommunalen Leistungen werden in den bestreikten Kommunen nur bedingt angeboten werden können.“ Gleichzeitig sei zu erwarten, dass es im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten zu Beeinträchtigungen kommt.“