Bewerbung des DHB Hockey-EM 2025 in Mönchengladbach? Das letzte Wort hat die Stadt

Die Hockey-Europameisterschaft 2023 in Mönchengladbach ist gerade einmal sechs Monate her, da richtet sich der Blick bereits auf eine Neuauflage. Denn 2025 könnte die EM bereits in den Hockeypark zurückkehren. Zumindest hat der Deutsche Hockey-Bund (DHB) seine Bewerbung für Mönchengladbach als Spielort bei den zuständigen Verbänden eingereicht, wie DHB-Sportdirektor Martin Schultze bestätigt: „Wir haben uns erneut beworben. Nun warten wir auf das Ergebnis der europäischen Gremien.“