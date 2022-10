Kraftanstrengung in Mönchengladbach : Für Bio-Schokolade einmal nach Amsterdam und zurück

Gladbacher liefern per Rad Schokolade von Amsterdam an den Eine-Welt-Laden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach 250 Kilogramm Schokolade in 80 Kartons verpackt wurden aus der solarbetriebenen Manufaktur „The Choclatemakers“ zum „Eine Welt Laden“ an der Abteistraße gebracht.

Fast 500 Kilometer, von Gladbach bis Amsterdam und zurück, legten in der vergangenen Woche 13 ehrenamtliche Radfahrer mit Lastenrädern zurück. Der Grund: Sie hatten den Auftrag des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) für eine „Schokofahrt“: 250 Kilogramm Schokolade in 80 Kartons verpackt sollten aus der solarbetriebenen Amsterdamer Manufaktur „The Choclatemakers“ zum „Eine Welt Laden“ an der Abteistraße gebracht werden. Leckere Schokolade aus Kakao-Bohnen, unter fairen und ökologischen Bedingungen in der Dominikanischen Republik angebaut, geerntet und gehandelt, in den Verkauf zu geben.