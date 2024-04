Evakuierung in Mönchengladbach Verkehrschaos nach Bombenfund

Den Verdacht, dass unter dem Grundstück im Bereich zwischen Lürriper Straße und Korschenbroicher Straße etwas Hochexplosives liegen könnte, gab es schon am Vortag. Am Donnerstagvormittag, 18. April, bestätigte sich die Vermutung bei Sondierungsarbeiten: Im Erdreich liegt eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Stadt trat der Krisenstab zusammen. Denn noch am gleichen Tag sollte die Bombe entschärft werden. Und dafür musste ein Bereich von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden.