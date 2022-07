Jugendkriminalität in Mönchengladbach : Fünfter Rädelsführer in U-Haft

Fünfter Rädelsführer in U-Haft

Jugendkriminalität in Mönchengladbach

Immer wieder gab es am Sonnenhausplatz Polizeieinsätze. Archivfoto: Foto: Ansgar Fabri

Mönchengladbach Polizei und Justiz greifen härter durch bei der Problemjugendbande, die seit vielen Monaten immer wieder Teenager bedroht und beraubt.

Gewaltdelikte, räuberische Erpressung, Diebstahl. Die Liste der Straftaten des 17-Jährigen muss lang sein, sonst hätte ein Richter ihn nicht in Untersuchungshaft geschickt.

Die Polizei nahm am Donnerstag, 28. Juli, einen weiteren Jugendlichen fest, der der Mönchengladbacher Problemgruppe zugerechnet wird. Erwischt wurde der 17-Jährige auf dem Sonnenhausplatz vor dem Minto , einem Ort, an dem die Jugendlichen sich öfter aufhalten.

Polizeibeamte erkannten den 17-Jährigen am Donnerstag gegen 18.45 Uhr, als dieser sich vor dem Haupteingang eines Einkaufszentrums aufhielt. Er wurde in Polizeigewahrsam genommen und die Erziehungsberechtigten wurden benachrichtigt. Am Freitag, 29. Juli, wurde er einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.