Tod eines Fünfjährigen in Mönchengladbach : Junge starb nach „massiver Gewalteinwirkung“

Mönchengladbach Schweres Schädelhirntrauma und innere Blutungen – zwei Erkenntnisse aus der Obduktion des kleinen Jungen, der in einer Wohnung im Mönchengladbacher Stadtteil Dahl totgeprügelt wurde. Die Mutter und ihr Lebensgefährte bestreiten, mit dem Tod etwas zu tun zu haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag nähere Einzelheiten zum gewaltsamen Tod eines Fünfjährigen in Mönchengladbach bekannt gegeben. Der kleine Junge, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch obduziert wurde, hat massive Hämatome an Kopf und Rumpf, innere Verletzungen, ein schweres Schädelhirntrauma und eine Hirnschwellung. Diese seien durch „massive schwere Gewalteinwirkung“ auf Kopf und Rumpf verursacht worden, wie Maren Drewitz, Leiterin der Mordkommission berichtet.

Schon der Notarzt, der am Dienstag gegen 19 Uhr zu der Wohnung im Mönchengladbacher Stadtteil Dahl gerufen worden war und den Tod des Kindes feststellte, hatte nach wenigen Minuten erkannt: Dieser Junge kann nicht an den Folgen eines Sturzes gestorben sein. Das hatte die 23-jährige Mutter bei ihrem Notruf aber angegeben. Auch ihr gleichaltriger Lebensgefährte soll dies gegenüber der Polizei gesagt haben. In den stundenlangen Vernehmungen berichteten sie laut Maren Drewitz, dass der Junge bereits am Montag aus einem 1,80 hohen Hochbett gefallen sei. Im Laufe des Dienstags habe sich sein Zustand so verschlechtert, dass der Lebensgefährte die Mutter anrief, die sich gerade mit jemanden treffen wollte. Als die 23-Jährige zurückgekehrt sei, sei der Junge nach ihren Angaben bewusstlos gewesen. Deshalb habe sie die Rettungskräfte alarmiert.