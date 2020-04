Zwei Festnahmen in Mönchengladbach : 23-Jähriger soll Fünfjährigen zu Tode geprügelt haben

Mönchengladbach-Dahl Seit Dienstagabend ermittelt in Mönchengladbach eine Mordkommission, weil ein kleiner Junge eines gewaltsamen Todes starb. Die Mutter des Kindes und ihr Lebensgefährte wurden festgenommen.

Am Mittwochnachmittag war noch einmal die Spurensicherung in der Wohnung an der Dessauer Straße im Mönchengladbacher Stadtteil Dahl. Dort soll am Tag zuvor ein kleiner Junge gewaltsam zu Tode gekommen sein. Der Freund der Mutter soll den Fünfjährigen so verprügelt haben, dass er nicht überlebte. Nachbarn berichten, dass sie einen Mann mit Blutspuren an der Kleidung gesehen haben.