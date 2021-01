Nach schwerer Kindesmisshandlung : Fünf Wochen alter Säugling außer Lebensgefahr

Mönchengladbach Der Gesundheitszustand des Babys, das vor einer Woche mit mehreren Knochenbrüchen und inneren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, hat sich etwas stabilisiert. Die Situation sei aber immer noch kritisch, teilte die Polizei mit.

Am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass in einem Mönchengladbacher Krankenhaus ein verletzter Säugling liegt, um dessen Leben die Ärzte kämpfen müssen. In Mönchengladbach ermittelt eine Mordkommission, weil sich schnell der Verdacht erhärtet hatte, dass der leibliche Vater das Kind schwer misshandelt hatte. Der 23-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft,