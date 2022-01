Angriffe in Mönchengladbach : Fünf verletzte Polizisten nach Neujahr wieder im Dienst

Mönchengladbach Großes Aggressionspotenzial haben mutmaßliche Sachbeschädiger in der Silvesternacht und am Tag danach gezeigt. Sie bissen Beamte und gingen mit Fäusten und Glasflasche auf sie los.

Am Neujahrswochenende musste die Polizei nach mehreren Sachbeschädigungen einschreiten. Dabei zeigten sich einige Tatverdächtigen äußerst gewaltbereit und leisteten Widerstand gegen die Beamten. Am Ende wurden fünf Polizisten so verletzt, dass sie zunächst dienstunfähig waren.

In der Silvesternacht hatten Beamte gegen 1.50 Uhr einen 21- Jährigen verfolgt, der dabei beobachtet worden war, wie er Autos an der Wilhelm-Wachtendonk-Straße mit Farbe besprüht hatte. Die Polizisten konnten den Mann fassen, doch der Tatverdächtige wehrte sich gewaltsam und musste letztendlich fixiert werden. Ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen.

Am Samstagmorgen waren alarmierte Beamte ebenfalls einer gemeldeten Sachbeschädigung nachgegangen. Auch in diesem Fall trafen die Polizisten im Rahmen ihrer Fahndung auf eine Gruppe Tatverdächtiger an der Jenaer Straße. Diese soll sich so aggressiv verhalten haben, dass der Einsatz von Schlagstöcken und Pfefferspray notwendig wurde. Die mutmaßlichen Täter sollen mit Fäusten und Glasflaschen auf die Beamten losgegangen sein. Ein Polizist wurde gebissen. Um den Gewaltbereiten Herr zu werden, musste Unterstützung angefordert werden. Auch bei diesem Einsatz waren vier Polizisten verletzt worden, die nach dem Neujahrswochenende aber wieder dienstbereit waren.