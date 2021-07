Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 18. Juli) : Fünf positive Nachweise, Inzidenz unverändert bei 6,1

Aktuell gibt es in Mönchengladbach 29 Menschen, die nachgewiesen mit Corona infziert sind. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Mönchengladbach bleibt weiter in der Inzidenzstufe 0. Der Sieben-Tage-Wert lag am Sonntag bei 6,1, genau wie vergangenen Freitag. Aktuell sind 29 Menschen in der Stadt nachweislich mit Corona infiziert.

Das Gesundheitsamt verzeichnete am Wochenende fünf Neuinfektionen. Aktuell sind 29 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert.

Seit März 2020 wurde Corona bei 11.027 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 10.765 Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 51 Personen in Quarantäne.

Die Inzidenz liegt in Mönchengladbach unverändert bei 6,1. Auch an der Zahl der Corona-Toten hat sich nichts verändert. Seit dem Ausbruch der Pandemie starben in der Stadt 233 Menschen an oder mit der Infektion.

In Mönchengladbach liegt kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation. Von den insgesamt 82 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbach sind laut Divi-Intensivregister noch zwölf frei.

(RP)