Kinderbetreuung in Mönchengladbach : Fünf neue Kitas mit fast 400 Plätzen werden bis 2021 gebaut

Mönchengladbach In der Stadt werden immer mehr neue Kindertageseinrichtungen gebaut. Jetzt werden fünf weitere Grundstücke an Investoren und Träger verkauft.

Insgesamt sollen in den neuen Einrichtungen rund 390 Plätze entstehen. Wie viele davon für Unter-Dreijährige (U3) und wie viele für ältere Kita-Kinder geplant sind, das entscheiden die Träger je nach Bedarfsplanung. Konkret geht es um Grundstücke am Gathersweg in Neuwerk, Tomper Eck in Hardt, an der Pongser Straße in Pongs/Schrievers, an der Ritterstraße in Bonnenbroich-Geneicken und an der Straße Wetschewell in Odenkirchen. „Das ist ein weiterer großer Schritt, um das Betreuungsangebot in Mönchengladbach deutlich auszubauen“, sagt Sozialdezernentin Dörte Schall.