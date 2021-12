Einsatz in Mönchengladbach : Fünf Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Der Rauch hatte sich im Treppenhaus ausgebreitet.

Das Feuer sei in der Nacht zu Mittwoch in dem Haus an der Johannesstraße in Hardterbroich-Pesch ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe die Wohnung im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes gebrannt. Weil die Wohnungstür offen gewesen sei, habe sich der Rauch im Treppenraum ausgebreitet.